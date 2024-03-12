الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طرق الحصول على تذاكر السفر لقطارات السكك الحديدية بجميع المحافظات

السكك الحديدية
السكك الحديدية

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

طرق الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بجميع المحافظات 

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تعرف على مواعيد القطارات خلال شهر رمضان 2024

طرق الحصول على تذاكر قطارات السكك الحديدية

1- شبابيك التذاكر بمحطات  القطارات .
2- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكتروني من هنا، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للإندرويد من هنا والأيفون من هنا.

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية. 

4- منظومة الدفع الفوري  لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتي (فورى – خالص) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.
كما تؤكد الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوما، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card  ) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (ال POS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.
 

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أمر ضروري لتفادي التعرض للغرامة

وطالبت الهيئة الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة.

وأشارت إلى أنها لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً.

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