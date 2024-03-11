الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعرف على مواعيد القطارات خلال شهر رمضان 2024

قطار
قطار

يستخدم قطاع عريض من المواطنين القطارات، حيث يقل آلاف المواطنين القطارات عبر رحلات مختلفة لوجهات متعددة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة القومية للسكة الحديد أنه بالتزامن مع شهر رمضان 2024، سيتم تغيير مواعيد القطارات بداية من اليوم حتى نهاية الشهر الكريم.

مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024

- تعديل ميعاد قيام قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساء بدلًا من الساعة 5:10 مساء ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 2027 تالجو القاهرة/ الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساء بدلًا من الساعة 7:00 مساء ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية- القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء بدلًا من الساعة 6:50 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 959 ثالثة مكيفة القاهرة/ الإسماعيلية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساء بدلًًا من الساعة 7:50 مساءً ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساء بدلًا من الساعة 3:35 مساء ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساء.

- تعديل مواعيد القطارات أرقام (586 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ المنصورة – 157 تهوية ديناميكية الأقصر/ الإسكندرية - 32 تهوية ديناميكية الإسكندرية/ القاهرة).

- تقرر وقوف قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة خط القاهرة - المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع.

- تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم.

مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024

1- قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة:

يقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساء بدلًا من الساعة 5:10 مساء، يصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساء

2- قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية:

يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساء بدلًا من الساعة 7:00مساء.

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