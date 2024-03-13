توقيع اتفاقية بين الأكاديمية العربية ووزارة الطاقة الإماراتية فى البحث العلمى والذكاء الاصطناعى

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجالات البحث العلمي والتطوير وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الاتفاقية التىوقعها الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، يتم بموجبها توظيف قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالقطاع الملاحي بالدولة، وانسجامًا مع رؤية الأكاديمية بتعزيز القطاع الملاحي العربي عبر تقديم خدمات البحث العلمي والتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع البحري، وذاك في إطار دعم مكانة الإمارات كمركز بحري رائد على مستوى العالم.

رئيس الأكاديمية العربية يستقبل الأميرة دانا فراس نائب رئيس المجلس الدولي للمعالم التراثية الأيكوموس

جدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري استقبلت الأميرة دانا فراس، نائب رئيس المجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية الأيكوموس ورئيس المجموعة العربية، بمقر الأكاديمية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية وكان في استقبالها الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، حيث رحب بها، وقدم عرضًا موجزًا عرّف من خلاله الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الأكاديمية من خلال مقرها وفروعها المختلفة وكلياتها في شتى المجالات واتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم، بالإضافة إلى الإعتمادات الدولية والمحلية لجميع البرامج التعليمية.

وقامت الأميرة دانا بجولة تفقدية لمنشآت الأكاديمية، حيث زارت مركز القبة السماوية ومعهد السلامة البحرية ومجمع المحاكيات وكلية الصيدلة ومعاملها وكلية الهندسة ومعالمها، ورافق الأميرة خلال جولتها التفقدية الدكتور ياسر جلال، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا والدكتور أميرة سنبل، عميد كلية الصيدلة والدكتورة عبير مراد، مدير إدارة الإتصال المؤسسى

وفى ختام زيارتها للأكاديمية، قام الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية بإهداء درع الأكاديمية للأميرة دانا فراس.

وتتولى الأميرة دانا منصب رئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا وتعمل مع الديوان الملكي الهاشمي والوزارات الحكومة الأردنية لإنجاز المبادرات ضمن نطاق نشاطاتها، وقد نالت الأميرة دانا فراس لقب سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للنوايا الحسنة في يونيو 2017 من قبل المديرة العامة لليونيسكو ارينا بوكوفا، كما منحت شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كوفنتري البريطانية. وجائزة شخصية التراث العربي لعام 2018.

توقيع إتفاقية