الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 6 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و923 شاحنة و128 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 499 شاحنة و121 سيارةـ فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 424 شاحنة و7 سيارات. 

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موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 646 ألف طن بضائع عامة خلال يناير

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين "أمل" و"دليلة" وتغادر السفينة "بوسيدون اكسبريس"، فيما استقبل الميناء بالأمس "السفينتين الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس".

وغادرت السفينتان "الحرية1" و"دليلة"، كما تم تداول 2400 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) 3 سفن وهي "بريدج"، "كوين نفرتيتي"، و"سيناء"، وسجَّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1625 راكبًا بموانئها.

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تداول 55 سفينة و60900 طن بضائع عامة ميناء دمياط

لهيئة موانئ البحر الأحمر 6 موانئ بحرية أرصفة موانيء الهيئة بضائع صادرات

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