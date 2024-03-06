الأربعاء 06 مارس 2024
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توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الأقصر (صور)

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم بين الاكاديمية العربية وجامعة الأقصر

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الأقصر، عن توقيع مذكرة تفاهم، الأربعاء لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين.

وقع الاتفاقية د.إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية والدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، في حضور الدكتور هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، الدكتور يسري الجمل نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية، والمهندس محمد فؤاد رئيس قسم البرمجيات بالأكاديمية، الدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي، وتبادل الخبرات بين الأكاديمية العربية وجامعة الأقصر.

في غضون ذلك أعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأقصر مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويخدم العنصر البشري وبناء الإنسان.

في سياق آخر، اختتمت، أمس فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج13"، والذي نظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علي مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 24دولة أوروبية وعربية.

وشهدت الجلسة الختامية حضور د.إسماعيل عبد الغفار فرج- رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر، وماكسيمو ميجيا رئيس الجامعة البحرية الدولية، والدكتور أكرم سليمان السلمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر،  الـدكتور علاء مرسى عميد معهد تدريب الموانيء.

أكد عبد الغفار انه على مدار ثلاثة أيام من العمل المكثف، تحقق نجاح ملموس يُضاف إلى السجل الناجح للمؤتمر الذي أصبح علامة مميزة في صناعة النقل البحري، مشيرًا إلى أن ما أكده الفريق كامل الوزير وزير النقل  فى كلمته فى افتتاح فعاليات المؤتمر عن انتظاره لتوصيات المؤتمر حتى يتم العمل عليها بوزارة النقل يؤكد مدى قوة تأثير هذا المؤتمر.

ووجه عبد الغفار خالص شكره وتقديره للجنة المنظمة للمؤتمر ولكل من شارك وساهم فى نجاح النسخة الثالثة عشر من المؤتمر، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة الدكتور أكرم سليمان السلمي وفريق العمل قدمت دورا كبيرا لنجاح هذه النسخة.

جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين الاكاديمية العربية وجامعة الأقصر
جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين الاكاديمية العربية وجامعة الأقصر
جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين الاكاديمية العربية وجامعة الأقصر
جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين الاكاديمية العربية وجامعة الأقصر
جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين الاكاديمية العربية وجامعة الأقصر
جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين الاكاديمية العربية وجامعة الأقصر
الأكاديمية العربية جامعة الاقصر التعاون العلمي تبادل الخبرات المؤسسات التعليمية

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