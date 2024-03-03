الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأكاديمية العربية: اتفاقية تعاون مع ميناء البحر التيرانى الشمالى وجامعة بيزا الإيطالية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة ميناء البحرالتيراني الشمالي الإيطالية وجامعة بيزا الإيطالية وقطاع النقل البحري، وذلك علية هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر مارلوج 13، الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.

تهدف الاتفاقية لتفعيل التعاون المشترك بين جامعة بيزا بإيطاليا والأكاديمية العربية في مجالات التعليم والتدريب والاستشارات والبحث العلمي، وكذلك أنشطة التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس وتشكيل فرق عمل بحثية في مجال ذات الاهتمام المشترك ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجالات النقل البحرى وإدارة وتشغيل الموانئ والحد من التلوث واستخدام الطاقة البديلة والمتجددة.

في السياق، وقعت الأكاديمية اتفاقية تعاون مع وجامعة العلمين الأهلية، حيث تهدف الاتفاقية لتسهيل التعاون والتدريب وتبادل أعضاء هيئة التدريس والإشراف المشترك على الرسائل العلمية.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مؤتمر مارلوج 13 وقعت إتفاقية تعاون مشترك التيراني جامعة بيزا الإيطالية

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