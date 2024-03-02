السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اقتصادية قناة السويس: ميناء السخنة يستقبل سفينة الحاويات"Ever Goods"

الحاويات العملاقة
الحاويات العملاقة Ever Goods

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، استقبال ميناء السخنة التابع للهيئة، سفينة الحاويات العملاقة Ever Goods التابعة للخط الملاحي العالمي Ever Green.

وتُعد السفينة الأطول التي تدخل الميناء منذ إنشائه بطولها البالغ 400 متر، وعرض 59 مترًا، وغاطس 12.3 مترًا، وتتجاوز الحمولة الكلية للسفينة القادمة من اليونان 219 ألف طن، وعلى متنها نحو 5 آلاف حاوية مكافئة.

وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية بشكل متواصل لتطوير موانيها الستة التابعة على البحرين المتوسط والأحمر، جعلتها تحوز ثقة أكبر خطوط الملاحة العالمية، حيث تمتلك هذه الموانئ مشغلين دوليين بخبراتٍ طويلة ومعدات وتقنيات متطورة.

كما أن هذه الموانئ تتكامل مع المناطق الصناعية واللوجستية لضمان تشغيلها بالصورة الأمثل، حيث تعد المناطق الصناعية هي إحدى أهم دعائم حركة التداول بالميناء، فيما تعتبر الأنشطة اللوجستية أحد الحوافز غير المالية شديدة الأهمية لضمان نمو الاستثمارات وتيسير الإجراءات الجمركية.

وأشار في السياق ذاته إلى ما استثمرته المنطقة الاقتصادية في تنفيذ بنية تحتية بمواصفاتٍ عالمية، أهلت الموانئ لاستقبال مختلف الأنواع والأجيال والأحجام من السفن وتلبية احتياجات الخطوط الملاحية خاصة في مجال تموين السفن بالوقود، حيث نجحت المنطقة الاقتصادية في تموين مختلف السفن بالوقودين التقليدي والأخضر منذ مايو الماضي وحتى الآن، لافتًا إلى ما ساهم به نجاح المنطقة الاقتصادية في استعادة هذا النشاط الحيوي من جذب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للتقدم للحصول على تراخيص تقديم خدمات تموين السفن بموانى الهيئة.

الاقتصادية لقناة السويس Ever green رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس Ever Goods

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