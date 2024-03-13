الأربعاء 13 مارس 2024
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مصر

بعد وقفه.. مواعيد ومسارات الأتوبيسات البديلة لقطار أبو قير في رمضان 2024

جريدة الدستور

يبحث العديد من ركاب مدينة الإسكندرية الذين اعتادوا على استقلال قطار أبو قير، عن بدائل القطار خلال شهر رمضان وفى هذا التقرير ننشر المسارات البديلة من خلال الأتوبيسات.

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 الأتوبيسات البديلة لقطار أبو قير 

ووفرت وزارة النقل خطوط أتوبيسات كخدمة نقل بديلة لقطار أبوقير الحالي، والذي أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توقفه لتنفيذ مترو الأنفاق.

يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت أنه سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه بخط أبو قير لتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية، كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بين  “المعمورة - البصيلي” واختصار قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة.

تحويل خط أبو قير من سكة حديد إلى مترو

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه في إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتحويل خط أبو قير من سكة حديد إلى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الأسكندرية، فقد تم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الأسكندرية / أبو قير) اعتبارًا من 7 صباحًا الخميس 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع على أن يتم تشغيل القطارات فى المسافة مابين محطتى سيدى جابر / المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023.

وأضافت أنه تقرر تشغيل خدمة جديدة بخط "المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.

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وتابعت أنه تقرر تشغيل خدمة جديدة بخط "المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.

يذكر أن محافظ الإسكندرية أكدت أهمية مشروع مترو الأنفاق الجديد، موضحًا أنه يربط بين شرق وغرب الإسكندرية، مضيفًا أنه تم توفير أتوبسات لنقل الركاب بديلة عن قطار أبوقير. 

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