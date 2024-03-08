قرارات عاجلة لتوفير وسائل المواصلات للمواطنين خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

عقدت محافظة الإسكندرية، اجتماع عاجل بديوان محافظة الإسكندرية بحضور ممثلي أجهزة وزارة النقل (جهاز تنظيم النقل البري_الهيئة القومية للأنفاق) والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لمواجهة أي طارئ يحدث أثناء مراحل تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه مع بدء إيقاف قطار (أبوقير/ الإسكندرية) اعتبارًا من أول مارس الجاري لتنفيذ مشروع المترو عالي الكثافة، وتم رصد بعض شكاوى المواطنين والتي تتعلق بعدم كفاية سيارات النقل البديلة وعدم التزام سائقيها بخطوط السير المقررة لها، واستغلال سائقي الميكروباص للازدحام في تجزئة المسافات.



وتم خلال الاجتماع التأكيد على إلتزام جهاز تنظيم النقل البري (التابع لوزارة النقل) بتشغيل العدد الكامل للأتوبيسات المقرر سلفًا وهو 200 أتوبيس؛ استكمالًا للعدد الفعلي الحالي وهو 136 أتوبيس، وذلك في موعد أقصاه الأول من أبريل المقبل.

ومع التأكيد على أن جهاز النقل البري معني بمباشرة مسئولياته المقررة سلفًا والإشراف المباشر على تنفيذ التزاماته.

كما يتم تشكيل لجنة دائمة اعتبارًا من اليوم السبت المقبل 9 مارس لمتابعة تنفيذها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مخالفة وسائل النقل الجماعي (التابعة للجهاز) للمسارات المقررة لها، وعدم تجزئة المسافات أو تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية.

وتؤكد محافظة الإسكندرية على التنسيق الدائم مع جهاز تنظيم النقل البري لمواجهة كافة المشكلات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.

كما تؤكد على قيام الأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأي عقبات تواجه المواطنين والعمل على تذليلها.

الجدير بالذكر، أن مشروع مترو الإسكندرية، أحد المشروعات الهامة التي كان يحلم بها الشعب السكندري، والذي أصبح حقيقة في عهد الجمهورية الجديدة، وبالتزامن مع بداية عام 2024.