الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقى بائعى الكتب بـ"النبى دانيال" للتعاقد على باكيات لهم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بائعي الكتب بشارع النبي دانيال، لإطلاعهم على طرق التعاقد على الباكيات المخصصة لهم بالشارع بنظام حق الانتفاع، والمجهزة على أعلى مستوى لتتناسب مع الطابع التراثي لشارع النبي دانيال أقدم شوارع الإسكندرية، في إطار بدء العد التنازلي لافتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال.

قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى بائعي الكتب على تعاونهم التام مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أثناء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال.

وقال المحافظ، إنه كان حريصًا على لقاء بائعي الكتب للاتفاق على طرق التعاقد على الباكيات، مؤكدًا أنه ستتم مراعاة جميع الظروف الاجتماعية فيما لا يخل بأي إجراءات قانونية، والحفاظ على حق الدولة.

ووجه المحافظ، بضرورة الحفاظ على مكتسبات مشروع تطوير شارع النبي دانيال، ومنع تواجد أي إشغالات أو تعديات في الشارع، لافتًا أن هذا الشارع سيكون بمثابة شارع الثقافة والعلم بالإسكندرية، ومقصدًا سياحيًا لجميع زائري الإسكندرية.

وعلى الصعيد ذاته، أكد المحافظ أن هناك تكاملًا بين تطوير شارع النبي دانيال وبين أعمال التطوير التي تمت في ميدان محطة مصر والمتحف اليوناني الروماني وذلك لإعادة إحياء المناطق والشوارع والميادين التراثية والتاريخية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والأستاذة عزة سعد رئيس الجهاز الإشرافي للمحافظة المفوض لإدارة موقع مشروعي ميدان محطة مصر والنبي دانيال، والأستاذة هالة عبد الظاهر، مدير الشئون المالية بالمحافظة.

وكان قد أوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي باعتباره من أقدم شوارع المحافظة، من أهم المشروعات إعادة إحياء التراث والحفاظ على طبيعته الحضارية، مشيرًا إلى أن الشارع بطول 730 مترًا، وتكلفة المشروع تقدر بـ103 ملايين جنيه، حيث إن الغرض من أعمال التطوير هو ترميم ودهان جميع المباني الموجودة في الشارع مع الالتزام بكود اللون الأصلي للمباني التراثية وترميم ما هو بحاجة إلى ترميم للحفاظ عليها.

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