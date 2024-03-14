الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعدد 8 حارات.. "النقل" تنشر تصويرًا جويًا لكوبرى المنيب بعد الانتهاء من توسعته

كوبري المنيب
كوبري المنيب

نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا لكوبري المنيب الذي تم الانتهاء من توسعته وتطويره، بعدد 8  حارات في كل اتجاه، وذلك ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والطريق الدائري كان وضعه من قبل سيئًا على كل المستويات، والآن اختلف الوضع نسبيًا وأصبح وقت الرحلة قصيرًا، مقارنة بما كان من قبل.

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"النقل": إجراءات رادعة لمنع الحمولات الزائدة على شبكة الطرق والكباري

انتهاء المرحلة الأولى من تقاطع الطريق الزراعي حتى تقاطع المريوطية

وفى سياق متصل، كان اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، قد قال فى تصريحات صحفية لـ"الدستور"، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى في المسافة، من تقاطع الطريق الزراعي حتى تقاطع المريوطية بطول 76 كم شاملًا توسعة كوبرى المنيب على النيل من إجمالي 110 كم.

وتسهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، إضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وأوضح أن من بين أبرز المشروعات التى تتم الآن  «الأوتوبيس الترددي» على الطريق الدائري، الذي يقضي على حالة العشوائية التي صنعتها سيارات «الميكروباص»، لافتًا إلى أن تنفيذ المشروع  لن يمنع هذه السيارات من العمل، لكن سيتاح لها طريق سطحي خاص، بجانب الطريق الدائري.

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عمومية شركات الطرق والكباري تعتمد ميزانيات بحجم أعمال 10 مليارات جنيه


وأشار إلى أن الهيئة تعمل في عدد من المشروعات القومية، مثل القطار السريع الذي يضيف بعدًا حضاريًا خاصًا لمصر، من خلال تقليل زمن الوصول إلى المحافظات المختلفة إلى النصف، ويربط شمال مصر بجنوبها.

وزارة النقل الطرق والكباري أتوبيس أعلى الدائري إزالات تعارضات الدائري حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري

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