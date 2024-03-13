الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة  (ALI S) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 144م وعرضها 21م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ7066 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح. 

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تداول 55 سفينة و60900 طن بضائع عامة ميناء دمياط

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15964 طنا
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15964 طنا تشمل: 1270 طن ملح معبأ و1048 طن علف بنجر و723 طن رمل و3563 طن جبس معبأ و2200 طن يوريا و7160 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38347 طن تشمل:  13407 طن قمح و9350 طن خردة و8540 طن حديد و550 طن زيت طعام و100 ذرة و4900 طن سكر و1500 فول صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 414 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 424 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4752 حاوية مكافئة.

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ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49871 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86815 طنًا.


غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3591 طن قمح 

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3591 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة وطنطا، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 75 حاوية 20 قدم قادم من السخنة،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4803 شاحنات.

لهيئة ميناء دمياط 6 موانئ بحرية دمياط قطاع النقل البحري وزارة النقل

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