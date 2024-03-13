للعام الرابع.. توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم بعدد من محطات مترو الأنفاق

أطلقت وزارة النقل حملة “هنفطر فى المحطة” من خلال الشركة المصرية لمترو الأنفاق وبالتنسيق مع بنك الطعام المصري طوال أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024 م، 1445 هجريا، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وتم توزيع 5 آلاف وجبة خفيفة يوميًا لإفطار صائم بعدد من المحطات الرئيسية التبادلية والأكثر كثافة لمترو الأنفاق بالخط الأول والثانى.



وقالت الشركة المصرية لمترو الانفاق إنه في إطار الدور المجتمعي لوزارة النقل وبتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للعام الرابع على التوالي ومع أولى أيام شهر رمضان المبارك، وبتعليمات من اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذى لشركة مترو الأنفاق.

ونظمت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو حملة هنفطر فى المحطة بمحطات المترو الرئيسية والتبادلية والأكثر كثافة بالركاب وهى (شبرا الخيمة - كلية الزراعة - الشهداء - العتبة - أنور السادات - جمال عبدالناصر - الجيزة) بالخطين الأول والثاني، يأتى ذلك بالتنسيق مع مسئولى بنك الطعام المصري طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وأشارت الشركة فى بيان لها: تقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميا بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة النقل، وبالتنسيق مع المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

حيث قام متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصري لتوزيع عدد خمسة آلاف وجبة خفيفة لإفطار صائم يوميا على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب وأوضح أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه وعصير وبسكويت.

جدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف الوصول إلى توزيع ما يقرب من مائة وخمسين ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق على مدار أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم

توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم

توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم

توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم

توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم

توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم

توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم

توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم

توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم