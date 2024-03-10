الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024.. مواعيد القطار الخفيف في رمضان

مواعيد مترو الانفاق
مواعيد مترو الانفاق

تتصاعد حدة البحث عن مواعيد مترو الانفاق في رمضان 2024 عبر موقع جوجل البحثي والذي يعد وسيلة مواصلات عامة سريعة ويفضله الملايين من طلاب المدارس والجامعات وموظفي القطاع الخاص والعام نظرا لعدم وجود أى معوقات أثناء عمله في الخطوات الثلاثة.

مواعيد مترو الانفاق في رمضان 2024

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل عن مواعيد مترو الانفاق في رمضان 2024 عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك قبل ساعات فقط من استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك حيث تأتي مواعيد التشغيل خلال الشهر الكريم كما يلي:-

  • الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة) ينطلق أول قطار في تمام الساعة 5:15 صباحا وأخر موعد للقطار في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
  • الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب) ينطلق أول قطار في تمام الساعة 5:15 صباحا وأخر موعد للقطار في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
  • الخط الثالث (عدلي منصور - محور روض الفرج) ينطلق أول قطار في تمام الساعة 7:15 صباحا وأخر موعد للقطار في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

كاتب صحفى: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية متنوعة فى رمضان

مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT فى رمضان 2024

مواعيد القطار الخفيف في رمضان 2024

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن مواعيد القطار الخفيف LRT (الفنون والثقافة - عدلي منصور) في رمضان 2024 حيث تأتي مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان المبارك 2024 والتي تبدأ من يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 - 1 من شهر رمضان المبارك 1445 وذلك من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وذلك تسيرا على المواطنين.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن استطلاع هلال شهر رمضان سيكون مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 - 29  من شهر شعبان 1445 وأن أول أيام الشهر الكريم سيكون الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية المعلنة من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية.

اقرأ أيضا 

مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT فى رمضان 2024

مواعيد مترو الانفاق في رمضان مواعيد مترو الانفاق مترو الأنفاق رمضان 2024 رمضان القطار الخفيف

مواد متعلقة

مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT فى رمضان 2024

الأكثر قراءة

إبراهيم حسن: محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

كواليس استئناف المفاوضات فى مصر.. موقف نتنياهو يعوق تقدم مباحثات هدنة غزة

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

الفلك الدولى: لم نر هلال رمضان رغم أن السماء صافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلاما علي الشهيد.. مع انوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى