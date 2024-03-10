مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024.. مواعيد القطار الخفيف في رمضان

تتصاعد حدة البحث عن مواعيد مترو الانفاق في رمضان 2024 عبر موقع جوجل البحثي والذي يعد وسيلة مواصلات عامة سريعة ويفضله الملايين من طلاب المدارس والجامعات وموظفي القطاع الخاص والعام نظرا لعدم وجود أى معوقات أثناء عمله في الخطوات الثلاثة.

مواعيد مترو الانفاق في رمضان 2024

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل عن مواعيد مترو الانفاق في رمضان 2024 عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك قبل ساعات فقط من استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك حيث تأتي مواعيد التشغيل خلال الشهر الكريم كما يلي:-

الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة) ينطلق أول قطار في تمام الساعة 5:15 صباحا وأخر موعد للقطار في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب) ينطلق أول قطار في تمام الساعة 5:15 صباحا وأخر موعد للقطار في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

الخط الثالث (عدلي منصور - محور روض الفرج) ينطلق أول قطار في تمام الساعة 7:15 صباحا وأخر موعد للقطار في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

مواعيد القطار الخفيف في رمضان 2024

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن مواعيد القطار الخفيف LRT (الفنون والثقافة - عدلي منصور) في رمضان 2024 حيث تأتي مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان المبارك 2024 والتي تبدأ من يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 - 1 من شهر رمضان المبارك 1445 وذلك من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وذلك تسيرا على المواطنين.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن استطلاع هلال شهر رمضان سيكون مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 - 29 من شهر شعبان 1445 وأن أول أيام الشهر الكريم سيكون الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية المعلنة من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية.

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