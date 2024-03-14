الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأعرض فى العالم.. "النقل" تنشر تصويرًا جويًا للكوبرى المعلق "محور روض الفرج"

محور روض الفرج
"محور روض الفرج"

نشرت وزارة النقل، بالاشتراك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تصويرًا جويًا للكوبري المعلق (محور روض الفرج)، أعرض كوبري معلق في العالم بعرض 66 مترًا على النيل، وهو جسر يربط بين ميدان الخلفاوي بشبرا، ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق. 

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توجيه مهم من "النقل" بشأن عمل شركة الطرق والكبارى

أعرض كوبرى مُلجم على مستوى العالم

ويعد الجسر أعرض كوبرى مُلجم على مستوى العالم، إلى جانب أنه يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة الكبرى، وممشى زجاجيًا بطول الكوبري للمواطنين.

جدير بالذكر أن مشروع محور روض الفرج يعد أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، يبدأ المشروع من ترعة الإسماعيلية مرورًا بمنطقة شبرا المظلات وحتى غرب الطريق الدائرى فى اتجاه الاسكندرية الصحراوى ك 39 مرورًا بنهر النيل، ويشمل 6 منازل ومطالع بالمظلات و8 مطالع ومنازل بالدائرى وكوبرى النيل الغربى يبلغ طولة حوالى 400 متروعرضه 50 مترًا وارتفاعه 14 مترًا من سطح الماء وعرض الفتحة الملاحية 120 مترًا، مما يسمح بمرور الفنادق العائمة، وكوبرى النيل الشرقي يعد الكوبرى الملجم المار أعلى النيل. وتم تسجيله فى موسوعة جينيس أكبر كوبرى ملجم على مستوى العالم، من حيث الاتساع بعرض 67.3 متر.

ويضم الكوبري أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل، حيث يصل عرض الفتحة الملاحية إلى 300 متر، وارتفاع الأعمدة إلى 100 متر، ويتحمل الكوبرى أوزانًا ثقيلة تصل إلى 120 طنًا.

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عمومية شركات الطرق والكباري تعتمد ميزانيات بحجم أعمال 10 مليارات جنيه

بيانات إحصائية عن الأعمال التي تنفذها الشركة:
 الطول الإجمالى شامل الكباري والمطالع والمنازل 12كم

- إجمالي الخرسانة مليون متر مكعب خرسانة. 
- إجمالي الحديد280 ألف طن حديد. 
- عدد الخوازيق 6004 خوازيق قطر.

 - يتراوح من 80 سم إلى 2 متر. 
- عدد القواعد 432 قاعدة. 
 -عدد الأعمدة .1908
 - عددالكمرات العرضية فوق الأعمدة 432 كمرة.
- عدد الكمر سابق الصب 2830.
-  الهيكل المعدني العلوي للنيل الشرقي 7000 طن. 
- عدد أطنان الكابلات الحاملة 1500 طن. 
-11 باكية معدنية بطول يتراوح من 32 إلى 62 مترًا باجمالي 15 ألف طن.

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وزارة النقل النقل الشركة المتحدة وزير النقل محور روض الفرج

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