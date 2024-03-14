الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

ميناء دمياط يستقبل 10سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعه الماضيه

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، منها السفينة  ( MAHA ROOS ) والتي ترفع علم الهند ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية..

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يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة 26030 طن تشمل: 1280 طن ملح معبأ
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26030 طن تشمل: 1280 طن ملح معبأ و237 طن علف بنجر و3120 طن رمل و5308 طن جبس معبأ و7700 طن يوريا و8385 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50761 طن تشمل:  18525 طن قمح و8725 طن خردة و5313 طن حديد و4800 طن زيت طعام و3100 ذرة و6790 طن سكر و3508 فول صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1123 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2703 حاوية مكافئة.

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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53065 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90094 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3676 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وبنى سويف،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4970 شاحنة.

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