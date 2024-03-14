الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و883 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 47000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 883 شاحنة و100 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 429 شاحنة و83 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع، 454 شاحنة و17 سيارة. 

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للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.. وزير النقل يتابع تطوير ميناء السخنة

تصدير 32 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند
ويستعد ميناء سفاجا  اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة G STAR وعلى متنها 32 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند وثلاث سفن أخرى وهى دليلة، الرياض والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و184 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، إور وسينا.

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وزارة النقل تخاطب "الأعلى للسيارات" بمقترحات لتوطين صناعتها فى مصر


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2471 راكب بموانيها.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أجرى جولة تفقدية بمشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة- الدخيلة"، بدأها بتفقد أولى محطات المشروع "هاتشيسون"، والتي تم تسليمها لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم "هاتشيسون" العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و"CMA" لتطويرها كأكبر محطة للحاويات في مصر.

يبلغ طول محطة الحاويات "هاتشيسون"، 2600 متر ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2 والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًا، وتسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وفقًا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

لهيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا أرصفة موانيء الهيئة صادرات واردات

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