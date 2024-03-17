الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر
مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـ هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 927 شاحنة و209 سيارات، وشملت حركة الواردات 32000 طن بضائع، 473 شاحنة و112 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 454 شاحنة و97 سيارة. 

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ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة DINNUR C وعلى متنها 30 ألف طن المونيوم قادمة من الهند والسفينة دليلة بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية2 ودليلة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و328 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا، وسجَّلت مواني الهيئة وصول وسفر 1108 ركاب بموانئها.

هيئة موانئ البحر الأحمر عدد السفن أرصفة موانئ ميناء سفاجا الميناء وزير النقل الفريق كامل الوزير

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