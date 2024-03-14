ضمن الخط الرابع.. "الملك الصالح" أول محطة مترو أنفاق تبادلية من نوعها في مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل أنه جاري العمل في تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق بمرحلته الأولى حتى الفسطاط، مشيرا إلى أن محطة الملك الصالح (الخط الأول) ستصبح أول محطة تبادلية من نوعها فى مصر حيث أنها ستصبح أول محطة (سطحية - نفقية) وبخلاف كل المحطات التبادلية حاليا فأن محطة الملك الصالح ستكون متفرده في ذلك.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن المحطات التبادلية الحالية في خطوط مترو الأنفاق هي:

- الشهداء: نفقية - نفقية (الخط الأول والثاني).

- ناصر: نفقية - نفقية (الخط الأول والثالث).

- العتبة: نفقية - نفقية (الخط الثاني والثالث).

- السادات: نفقية - نفقية (الأول - الثاني).

- جامعة القاهرة: سطحية - علوية (الثاني - الثالث).

- محطة الجيزة: علوية - نفقية (الثاني - الرابع).

إضافة إلى محطة الملك الصالح المشار إليها سابقا.

الخط الرابع يمتد مساره من غرب الطريق الدائري على حــــدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري.

ومن جهتها قالت الهيئة القومية للأنفاق أن الخط الرابع يمتد مساره من غرب الطريق الدائري على حــــدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة مجرى العيون ليتقاطع مع الخط السادس (طبقًا للمسار الذي تم الموافقة عليه مبدئيًا)، ثم يمتد إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادي المقاولون العرب لينتهي في مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / السويس مرورًا بمدينة نصر والرحاب ومن المتوقع أن ينقل حوالي 2 مليون راكب يوميا ويبلغ إجمالي طول الخط 42 كم ‏ويشتمل على عدد 39 محطة (37 نفقية – 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين

المرحلة الأولى والتي تشمل (حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية – الهرم – الملك الصالح – الفسطاط).

وأضافت الهيئة أن المرحلة الأولى والتي تشمل (حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية – الهرم – الملك الصالح – الفسطاط) يبلغ طولها (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

المرحلة الثانية والتي تشمل (الفسطاط – مدينة نصر – القاهرة الجديدة)

وأضافت أن المرحلة الثانية والتي تشمل (الفسطاط – مدينة نصر – القاهرة الجديدة) يبلغ طولها 23 كم وتشتمل على 22 محطة وتبدأ من محطة الفسطاط بشارع عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة إلى شارع صلاح سالم حتى القلعة ثم ينحرف يمينًا إلى منطقة منشية ناصر بطريق النصر ثم منطقة الدويقة ومنطقة العرب ويستمر حتى نادي المقاولون العرب ونادي السكة الحديد في طريق النصر مرورًا بجامعة الأزهر ثم ينحرف يمينًا إلى محور الشهيد ثم ينحرف يسارًا إلى شارع مصطفى النحاس ليتقاطع مع شارع الطيران وشارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد وشارع حسن المأمون ويستمر في شارع مصطفى النحاس حتى نهايته عند منطقة التبة ثم ينحرف يمينًا خلال شارع مهدي عرفه ليصل إلى شارع الميثاق (أحمد الزمر) بالحي العاشر بمدينة نصر ويستمر حتى زهراء مدينة نصر ليتقاطع مع الطريق الدائري ويعبره عند أكاديمية الشرطة عند مدخل التجمع الأول لينحرف يسارًا في محور مصطفى كامل بجوار مدينة الرحاب ويستمر حتى طريق مصر – السويس الصحراوي عند المدرسة الإنجليزية بالقاهرة ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق مصر – السويس الصحراوي.