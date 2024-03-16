السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء   دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة  ( OSPREYS ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 م وعرضها 29 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 29300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29244 طن تشمل:  2000 طن اسمنت و1928 طن رمل و5193 طن جبس معبأ و4508 طن يوريا و15615 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57110 طن تشمل:  33684 طن قمح و3650 طن خردة و2455 طن حديد  و4851 ذرة و8050 طن سكر و4420 فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 894 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 231 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2048 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66459 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88458 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2429 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2960 شاحنة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1123 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2703 حاوية مكافئة.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3676 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وبنى سويف،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4970 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أكبر سفينة حاويات أثاث دمياط

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