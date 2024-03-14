الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى ينظم شوادر لحوم ومعارض غذائية وقوافل طبية فى دمياط

شوادر لبيع اللحوم
شوادر لبيع اللحوم

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في محافظة دمياط، شوادر لبيع اللحوم والسلع الغذائية التي انطلقت منذ الأسبوع الأخير في شهر شعبان وتمتد خلال طوال أيام شهر رمضان المبارك من أجل بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لرفع العبء عنهم.
 من جانبه، قال محمود العوضي أحد مسئولي التحالف الوطني في دمياط، إن الشوادر تأتي ضمن الأنشطة المستمرة للتحالف في محافظة دمياط ضمن خطة تنموية، حيث تم إطلاق القافلة  رقم ٢٦ لخدمة أهالي القرية الخياطة وتوابعها والقرى المجاورة، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى وبالتعاون مع كبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر.

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية متنوعة من داخل الوحدة الصحية بالقرية لإجراء الكشف الطبى بمختلف التخصصات وصرف الأدوية بالمجان دون أى رسوم، علاوة على تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة وتسليم عدد من الكراسى المتحركة للمستحقين، هذا إلى جانب إقامة معرض للملابس لمختلف الأعمار ومهرجان ترفيهي وتثقيفى للأطفال مقرر إقامته بمدرسة الخياطة الثانوية بجوار الوحدة المحلية.

فيما أشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالدور الرائد الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لدعم جهود الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم ورعاية الفئات المستحقة، مؤكدة دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات.

ولفتت المحافظ، إلى أن تلك الجهود إطار توجيهات الدولة لاتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز معارض أهلًا رمضان بالمدن على مستوي المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين بكافة المناطق.

كما أكدت المحافظ، أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع وتطابقها للاشتراطات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين، لافتة إلى أن هذا الملف توليه الدولة اهتماما بالغا خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الإدارة المثلى لتلك المنظومة.

أخبار التحالف الوطني أعضاء التحالف الوطني أمين عام التحالف الوطني دمياط الدكتورة منال عوض

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