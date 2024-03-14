الخميس 14 مارس 2024
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رئيس جامعة دمياط يشهد افتتاح منتدى العلوم بالمدرسة اليابانية في دمياط الجديدة

جامعة دمياط
جامعة دمياط

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة  دمياط، اليوم الخميس،  فعاليات افتتاح منتدى العلوم Science forum بالمدرسة المصرية اليابانبة في دمياط الجديدة، واطلع على نموذج تطبيق التجربة اليابانية في التعليم المصري بالمدرسة.

رافقه  الدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب والدكتور أمنية البطراوي عميد كلية الطب ووكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ممدوح سراج الأستاذ بقسم علم النبات بكلية العلوم والدكتور أماني فريد الأستاذ المساعد بقسم علوم البيئة بكلية العلوم.

وكان في استقباله الدكتور أحمد عبده عبد الباقي مدير المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة والخبير الياباني ماساجيرو كوجا بحضور وكيل أول وزارة محمد رمضان غريب مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.
 

وبدأت فعاليات الافتتاح بالنشيد الوطني، وتفقد رئيس الجامعة أرجاء المنتدى للإطلاع على التجارب العلمية لطلاب المدرسة والمشاريع البحثية التي تهتم بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والمياه والمسطحات الخضراء.
 

وعلى هامش المنتدى، كرم الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة الطلبة والطالبات المتفوقين بالمدرسة وحثهم على المزيد من الإجتهاد لتحقيق مستقبل مشرق ينعكس على تقدم المجتمع ورفعته.

 

ونوه رئيس الجامعة، أنه سيتم تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين بالمدرسة في حفل التكريم السنوي لأوائل الخريجين بالجامعة.

وتفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير انتظام العملية التعليمية بمدرسة المصرية اليابانية بكفر البطيخ بحضور بكر عيد مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية والدكتور ابراهيم الهنداوي مدير إدارة المدرسة وحضور الخبير الياباني.
 

وتفقد "وكيل الوزارة"  قاعات رياض الأطفال وفصول المرحلة الابتدائية والملعب وتحدث مع المعلمين لتشجيعهم علي العمل وحثهم على مراعاة الطلاب، كما تحدث مع أولياء الأمور حول أنشطة وفعاليات المدرسة واستمع الي آرائهم حول العملية التعليمية بها.
 

واطمئن علي انتظام سير العمل وانتظام الدراسة وشاهد ممارسة الانشطة التربوية للنشاط التوكاتسو واشاد بمستوى التلاميذ.

جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي جامعة دمياط الجديدة دمياط

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