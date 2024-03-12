جولات ميدانية.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مدارس إدارة السرو

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة السرو التعليمية، بزيارة عدة مدارس بإدارة السرو التعليمية، بحضور وائل الموجي مدير الإدارة ولطفي مراد، وكيل الإدارة، لمتابعة انضباط العملية التعليمية ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

شملت الجولة مدارس الشهيد عربانو الابتدائية، بنات السرو الابتدائية وتل الكاشف الثانوية وتل الكاشف الابتدائية وتل الكاشف الابتدائية المشتركة وسيف الدين رقم واحد وسيف الدين بنات الإعدادية وسيف الدين الإعدادية بنين وعطاالله الابتدائية وسلطان بدوى تعليم أساسى وسلطان بدوى الابتدائية وفهيمه بدوى تعليم أساسى.

وهنأ "وكيل الوزارة" العاملين بالمدارس بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن العملية التعليمية بالمدارس مستمرة بالإضافة إلي جانب أعمال امتحانات الشهر، وعلى جميع إدارات المدارس اتخاذ كافة الإجراءات لجذب الطلاب واستمرار العملية التعليمية ولا مجال للتقاعص.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية، متابعا نسب حضور الطلاب بالفصول.

ووجه وكيل الوزارة اداراتي المتابعة والحوكمة ومدراء المراحل بالمديرية والإدارة التعليمية بمتابعة سير العمل بالمدارس وانتظام حضور الطلاب.

وهنأ "وكيل الوزارة" العاملين بالمدارس بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن العملية التعليمية بالمدارس مستمرة بالإضافة إلي اعمال الامتحانات، وعلي جميع إدارات المدارس اتخاذ كافة الإجراءات لجذب الطلاب واستمرار العملية التعليمية ولا مجال للتقاعص.

وحضر "غريب" طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية، متابعا نسب حضور الطلاب بالفصول.

ووجه وكيل الوزارة اداراتي المتابعة والحوكمة ومدراء المراحل بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة سير العمل بالمدارس وانتظام حضور الطلاب والمعلمين.