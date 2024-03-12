محافظ دمياط تستقبل المدير التنفيذى لمؤسسة فولبرايت مصر

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، بمكتبها، الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فلوبرايت مصر، وذلك لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك وذلك استكمالا لخطة التواصل بين الجانبين.

حيث بدأ اللقاء باستعراض ما ستقدمه منحة الهيئة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا الموجهة للخريجين والأستاذة والمهنيين المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهنى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد المتقدمين منذ فتح باب التقديم.

وناقشت المحافظ والمدير التنفيذي للهيئة آليات فتح مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين، وذلك لدعم التعليم الفنى وبما يساهم فى تطوير الصناعات القائمة بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة لتقديم دورات وبرامج تدريبية للسيدات لتطوير قدراتهن بالمجالات المختلفة وأيضًا مجالات ريادة الأعمال، وكذلك إمكانية تحقيق التعاون لتنفيذ دورات تدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية للشباب بشهادات معتمدة.

وأعربت الدكتورة منال عوض، عن تطلعها الى تحقيق التعاون لتنفيذ الخطط التى تم اقتراحها، مؤكدة حرص المحافظة على التنسيق مع الهيئة لبدء التنفيذ تلك البرامج والاستفادة من خبرات الهيئة لرفع القدرات وتطوير المهارات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجى نصيف، أن محافظة دمياط تتمتع بمقومات فريدة ومتنوعة، مؤكدة عزم الهيئة على استمرار التعاون مع المحافظة فى إطار الجهود التى تقوم بها الهيئة لتحقيق التبادل التعليمى والثقافى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.