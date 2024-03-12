الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مركز تكنولوجي وسيطرة.. تحويل "ديوان عام دمياط" إلى مبنى أخضر ذكي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،، زيارة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى، استهلتها بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة الموقف الخاص به لتنفيذه وفقًا للمعايير والمواصفات المحددة، كما بحثت آلية تجهيز المركز وتوصيل كافة المرافق به خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتشغيله، كما تابعت التشطيبات النهائية ببعض الأقسام، والسور المحيط بالمبنى.

وفي هذا السياق، ناقشت الدكتورة منال عوض، سُبل استكمال كل الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية وبما يساهم فى رقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان، وأكدت على استكمال أعمال الرصف بالطريق بالقطاع الواصل من المبنى وحتى نقابة المهندسين،  موجهة بضرورة الدفع بمعدلات العمل بالموقع للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

الجدير بالذك، أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط، حيث تم افتتاح النصب التذكارى للشهداء وتشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كأولى ثمار هذا المشروع،  كما يشمل تطوير كورنيش النيل بالمنطقة وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل.

وشهدت حافظ دمياط،اليوم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط،  توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بدمياط وجمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل، وذلك لبناء شراكة بين الطرفين تحقق تنفيذ نظام التعليم والتدريب المزدوج مما يساهم فى تأهيل الشباب للعمل بالمجالات الصناعية والتجارية وتوفير فرص عمل لهم.

هذا وقد وقع البروتوكول كلًا من: محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، والمهندس توفيق عوض الله رئيس مجلس إدارة جمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل، كما جاء بحضور الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ومدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.

دمياط الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ أحداث دمياط مديرية التربية والتعليم بدمياط الغرفة التجارية بدمياط

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