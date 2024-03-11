وكيل تعليم دمياط يكرم 3 مدارس لانتظام الحضور أول أيام رمضان

كرم محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط إدارة مدرسة العنانية الإبتدائية المشتركة رقم (١)، لانتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب حضور التلاميذ مع بداية شهر رمضان، وذلك بحضور محمد الحمزاوي مدير عام إدارة دمياط التعليمية.

كما كرم مدير"تعليم دمياط " إدارة مدرسة الثانوية الصناعية الفنية بنات، لانتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب حضور الطالبات مع بداية شهر رمضان، وذلك بحضور محمد الحمزاوي مدير عام إدارة دمياط التعليمية.

كما كرم مدير " تعليم دمياط " إدارة مدرسة العنانية الإبتدائية المشتركة رقم (١)، لانتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب حضور التلاميذ مع بداية شهر رمضان، وذلك بحضور محمد الحمزاوي مدير عام إدارة دمياط التعليمية.

تفقد اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، عدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية بحضور محمد الحمزاوي مدير عام إدارة دمياط، وذلك لمتابعة انضباط العملية التعليمية مع بداية شهر رمضان المبارك.

شملت الجولة مدارس العنانية الإبتدائية المشتركة رقم ١ وجمال الدين شيحة الإبتدائية وملحقة صلاح الدين اللغات والغاياتي الاعدادية بنات وحسن درة الثانوية الإليكترونية بنات وعمر بن العاص الابتدائيه المشتركه والإمام مالك الإبتدائية وعمر مكرم الإبتدائية واللوزي الثانوية بنات والعسكرية الثانوية بنين والإعدادية بنين الزخرفية بنات ود. محمد حسن الزيات الإبتدائية وعثمان بن عفان الثانوية بنات.



وهنأ رمضان العاملين بالمدارس بحلول الشهر المبارك، مؤكدا أن العملية التعليمية بالمدارس مستمرة بالإضافة إلى اعمال الامتحانات، وعلي جميع إدارات المدارس اتخاذ كافة الإجراءات لجذب الطلاب واستمرار العملية التعليمية ولا مجال للتقاعس.

وحضر وكيل وزارة التعليم طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية، متابعا نسب حضور الطلاب بالفصول، ووجه اداراتي المتابعة والحوكمة ومدراء المراحل بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة سير العمل بالمدارس وانتظام حضور الطلاب والمعلمين.