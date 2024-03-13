الأربعاء 13 مارس 2024
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وكيل تعليم دمياط يتفقد المدرسة اليابانية بكفر البطيخ

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، سير انتظام العملية التعليمية بمدرسة المصرية اليابانية بكفر البطيخ، بحضور بكر عيد، مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية، والدكتور إبراهيم الهنداوي، مدير إدارة المدرسة وحضور الخبير الياباني.

وتفقد وكيل الوزارة، قاعات رياض الأطفال وفصول المرحلة الابتدائية والملعب، وتحدث مع المعلمين لتشجيعهم على العمل وحثهم على مراعاة الطلاب، كما تحدث مع أولياء الأمور حول أنشطة وفعاليات المدرسة واستمع الي آرائهم حول العملية التعليمية بها.

واطمأن على انتظام سير العمل وانتظام الدراسة، وشاهد ممارسة الانشطة التربوية للنشاط التوكاتسو واشاد بمستوى التلاميذ.

وافتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط معرض العلوم Science Fair بالمدرسة اليابانية بكفر البطيخ.

وتفقد أركان المعرض المتنوعة واستمع لشرح الطلاب لمشاريعهم، موضحًا أن دومًا كانت صدارة الطالب في تعلمه أولوية ليكون رائد في إنتاج المعرفة مواكبًا للتطورات المعاصرة مؤكدا أن تصدر الطلاب المشهد منذ البداية حتى النهاية المشاركة في تجهيز وتحضير المعرض وإنتاج المشروعات العلمية. 

وأكد وكيل الوزارة، رعاية التلاميذ الموهوبين في الأنشطة التربوية وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم  تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا شديدًا بالمدارس المصرية اليابانية وتهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين.

وتقوم المدارس المصرية اليابانية تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو” وهي مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته.

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