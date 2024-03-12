التحقيق مع تاجر ضبط بحوزته دولارات ويورو في دمياط

تباشر النيابة العامة في محافظة دمياط التحقيق في واقعة الإتجار في عملات أجنبية ما بين دولار ويورو ومشغولات ذهبية في مدينة رأس البر بدمياط.



وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة "1،200 مليون يورو 400 ألف دولار و1،4 مليون جنيه مصرى و1،7 كيلو جرام مشغولات ذهبية" .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.