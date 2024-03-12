رئيس جامعة دمياط يفتتح ندوة ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، ندوة مبادئ ريادة الأعمال والمشروعات الإبتكارية التي أقيمت في رحاب الجامعة ضمن مبادرة "رواد النيل" برعاية المصرف المتحد في إطار مبادرة رواد النيل التي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة والمبنية على الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع دعم وإدماج جميع الأطراف المعنية.

حاضرت الندوة ليلى السيد الدسوقي مدير تطوير الأعمال بالبنك المصرفي المتحد بحضور الدكتورة أماني الديسطي مدير وحدة التصنيف بالجامعة.

يذكر أن مبادرة رواد النيل هي مبادرة وطنية بدأت عام 2019 برعاية البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي المصري، إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي والخاص.

وتدعم مُبادرة رواد النيل الشركاتِ الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات مختلفة للابتكار.

وخلال كلمته أشار الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، إلى أهمية تلك المبادرة في إعداد طالب قادر على المنافسه وفق احتياجات سوق العمل كما أكد حرص الجامعة المستمر في تقديم كل سبل الدعم الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب من خلال الربط بين الحياة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل لإعداد خريج متميز يمتلك العديد من المهارات المؤهلة لسوق العمل الحالية والمتطورة باستمرار.

وفي ختام فعاليات الندوة منح رئيس الجامعة شهادة تكريم ليلى السيد الدسوقي موجهًا لها الشكر على تعاونها المثمر مع الجامعة.

شهد اليوم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اختتام فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب القيادات الطلابية المقام تحت شعار ( شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الذي استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام خلالها ورش عمل لطلاب الاتحاد والأسر والطلابية شملت أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وعلمية وجوالة ومحاضرات توعوية عن مخاطر الطلاق والمشاكل المجتمعية.