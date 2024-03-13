الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير العامل المختطف من قبل تشكيل عصابي في دمياط

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكنت قوات الأمن بـدمياط  من تحرير عامل من الاختطاف في دمياط حيث نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن دمياط، في تحرير عامل عقب اختطافه من مجهولين وطلب مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.
 

يذكر أن مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط تلقى بلاغا من عامل مقيم بدائرة المركز، بأنه حال سيره ونجل زوجته عامل بمدينة برج العرب بالإسكندرية فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص وترجل منها 5 أشخاص مجهولين، وقاموا باختطاف نجل زوجته وإجباره على استقلال الميكروباص ولاذوا بالهرب، وفى وقتٍ لاحق ورد اتصال هاتفى له طلب منه المتصل دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص  مقيمون بدمياط لوجود خلافات بين المجنى عليه وأحد المتهمين لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة بعض المنقولات من منزل زوج كريمته "متواجد بالخارج.

وضبط المهتمين والسيارة الميكروباص والهاتف المحمول المستخدمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة وإحتجازهم للمجنى عليه داخل مزرعة مستأجرة بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، حيث تم تحرير المختطف دون حدوث ثمة مكروه له.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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