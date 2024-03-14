الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل "تعليم دمياط" يفتتح science fair السنوي في المدرسة اليابانية

جامعة دمياط
جامعة دمياط

افتتح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، والدكتور حمدان ربيع ورئيس جامعة دمياط، Science Fair بالمدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة بحضور المستشار الياباني، بحضور مساچيرو كوجا الخبير الياباني والمترجم امير فايد ووفد رفيع المستوى من جامعة دمياط وتعليم دمياط.

وشمل الوفد، الدكتور حامد الفار استاذ الأدب الفرنسي ومدير الجودة كلية الأدب جامعة دمياط والدكتورة امنية البطراوي عميد كلية الطب جامعة دمياط ووكيل كلية العلوم لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور ممدوح سالم استاذ متفرغ كلية العلوم جامعة دمياط والدكتور اماني فريد بكلية العلوم جامعة دمياط والدكتورة ميادة مجدي مدرس كلية الفنون التطبيقة جامعة دمياط والباحثة بوكالة ناسا الأمريكية ياسمين يحيى مصطفى.

وافتتح الحضور Science Fair السنوي بالمدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة الذي شمل على 72 مشروع علمي مميز من 95 طالب من الطلاب المبدعين تنوعت بين مجالات العلوم المختلفة التي تهدف لحل مشكلات او توفير طاقة نظيفة وتحويلات الطاقة المختلفة وبمشاركة مميزة من كلية العلوم جامعة دمياط وقد استعموا للطلاب بشرح مميز ومشاريع عملية واشادوا بالمشاريع التي تتميز بالاصالة والإبداع.

كما تفقد الحضور المتحف الإفتراضي للعلوم واشادوا بالمعروضات ورقي الفكر في عرض أعمال الطلاب المشاركين.

وأكد مدير تعليم دمياط، أن الطالب هو محور العملية التعليمية في المدارس اليابانية والتعليم القائم على المشروعات هو ما يميز يابانية دمياط لتنمية مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد ومهارات إدارة الذات وحل المشكلات واتخاذ القرار وهذا ما تهدف إليه رؤية مصر في التعليم 2030م لبناء جيل متمكن علميًا مبدع فكريًا لبناء مصر الحديثة وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.

كما أكد رئيس جامعة دمياط، علي التعاون الكامل مع مديرية التربية والتعليم بدمياط والعمل علي تنمية وصقل الطلاب الموهوبين والمبتكرين والمخترعين وتقديم الدعم المستمر للوصول بهم الي أعلي المستويات، وبدوره وجه مدير تعليم دمياط الشكر والتقدير لمعالي الوزير رئيس جامعة دمياط متمنيًا كل التوفيق والسداد لأبنائنا الطلاب.

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