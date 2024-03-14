الكشف بالمجان على 1447 مواطنًا ضمن قافلة "حياة كريمة" فى دمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية ضمن مبادرة “حياة كريمة” على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، ضمن خطة شهر مارس الجارى.

وتضمنت القافلة 12 عيادة ضمت 10 تخصصات طبية، تردد عليها 1447 مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتم تحويل 16 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ 13 حالة بالإضافة إلى إجراء 512 تحليلًا بمعمل الدم و34 تحليلًا بمعمل الطفيليات، وفحص 22 حالة بالأشعة و23 حالة أخرى بالسونار.

كما تم فحص 236 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد 10 ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 169 مواطنا على مدار اليومين.