بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن 3 قرى فى دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن توقف محطة مياه عزب النهضة، نتيجة كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي 450 مم على طريق المحور الأمر الذي يترتب عليه، مما يؤدي إلى انقطاع المياه عن مناطق شطا، غيط النصارى والسيالة.

وأعلنت الشركة في بيانٍ لها صباح اليوم السبت، أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكل معدات الشركة والفنيين والمهندسين؛ للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وتوفر الشركة سيارات مياه ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع؛ لاستقبال أى شكاوى واردة أو استفسارات من خلال رقم ١٢٥ من أى خط أرضى أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٣٠١٩٣٣٣.