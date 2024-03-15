ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32656 طنا تشمل: 991 طن ملح معبأ و600 طن أسمنت و5630 طن رمل و5785 طن جبس معبأ و5670 طن يوريا و1390 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45212 طنا تشمل: 20477 طن قمح و4600 طن خردة و4166 طن حديد و904 أطنان زيت طعام و2400 ذرة و8460 طن سكر و4205 أطنان فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 286 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 748 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2427 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60882 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88921 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3645 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5139 شاحنة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1123 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2703 حاويات مكافئة.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3676 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفرالشيخ وبنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4970 شاحنة، حيث تابع اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة الماضية.