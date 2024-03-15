الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32656 طنا تشمل: 991 طن ملح معبأ و600 طن أسمنت و5630 طن رمل و5785 طن جبس معبأ و5670 طن يوريا و1390 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45212 طنا تشمل: 20477 طن قمح و4600 طن خردة و4166 طن حديد و904 أطنان زيت طعام و2400 ذرة و8460 طن سكر و4205 أطنان فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 286 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 748 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2427 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60882 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88921 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3645 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي وإمبابة،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5139 شاحنة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1123 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2703 حاويات مكافئة.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3676 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفرالشيخ وبنى سويف،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4970 شاحنة، حيث تابع اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة الماضية.

مبناء دمياط تاريخ ميناء دمياط داستقبل ميناء دمياط اليوم الجمعة 9 سفن أحداث دمياط دمياط

مواد متعلقة

جهود واستعدادات بمصيف رأس البر بدمياط لاستقبال موسم الصيف وإجازات الأعياد

وكيل صحة دمياط يشن حملات مفاجئة على المستشفيات

الكشف بالمجان على 1447 مواطنًا ضمن قافلة "حياة كريمة" فى دمياط

التحالف الوطنى ينظم شوادر لحوم ومعارض غذائية وقوافل طبية فى دمياط

رئيس جامعة دمياط يشهد افتتاح منتدى العلوم بالمدرسة اليابانية في دمياط الجديدة

وكيل "تعليم دمياط" يفتتح science fair السنوي في المدرسة اليابانية

وكيل تعليم دمياط يتفقد المدرسة اليابانية بكفر البطيخ

تحرير العامل المختطف من قبل تشكيل عصابي في دمياط

الأكثر قراءة

ليلى عزالعرب: "فقدت زوجى دون وداع.. وانغمست فى العمل لأتعايش مع ألم الفراق"

فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد والده فى بورسعيد

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

المفتي يكشف حكم إخراج المرأة الثرية زكاة الفطر بدلًا من زوجها

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

أبرزها ركوب الخيل.. أحمد عيد يكشف صعوبات دوره في مسلسل الحشاشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة