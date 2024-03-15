جهود واستعدادات بمصيف رأس البر بدمياط لاستقبال موسم الصيف وإجازات الأعياد

قال المحاسب وليد الشهاوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط، أن هناك استعدادات مبكرة في مصيف رأس البر في دمياط لاستقبال موسم صيف 2024 وإجازات عيد الفطر المبارك وشم النسيم.

تنفيذ أعمال تسوية الرمال بطول الشاطئ إثر تأثره بالنوات

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، أن فريق عمل الوحدة عمل على استكمال أعمال تسوية الرمال بطول الشاطئ إثر تأثره بالنوات والعوامل الجوية خلال موسم الشتاء، حيث يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورواد رأس البر.

مناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة رأس البر

كما نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمبنى الامتداد العمراني التابع للوحدة، بحضور الإدارات التنفيذية بالوحدة وشركاء التنمية والمعنيين لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة رأس البر والجاري إعداده حاليًا بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والأجهزة المختصة بالمحافظة والخبراء والاستشاريين المكلفين من الهيئة بإعداد الدراسة، والتعريف بالمشروع.

كما تم عرض ومناقشة تحليل الوضع الراهن وتوجيهات تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والاتفاق على الرؤية المستقبلية لها، يأتي ذلك في إطار الحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية في إعداد هذه المخططات وفقًا لدليل العمل المرجعي لتحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن.

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ بعمل اصطفاف لجميع المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث والتي تضمن التدخل السريع في حالات الطوارئ، وذلك في إطار الاستعداد المسبق لمواجهة الكوارث والأزمات والمراجعة الدورية للمعدات، حيث تابع الاصطفاف اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية بمصاحبة إدارة المركبات بديوان عام المحافظة لمراجعة معدات الوحدة والتأكد من جاهزيتها ومدى استعدادها للتدخل الفوري الفعال في حال حدوث أزمة في محافظة دمياط اليوم.