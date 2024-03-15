الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل صحة دمياط يشن حملات مفاجئة على المستشفيات

صحة دمياط
صحة دمياط

شنَّ وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، مرورًا مفاجئًا على مستشفى الصدر في إطار المتابعات الميدانية المستمرة للمستشفيات ومراكز تقديم الخدمة الطبية في الفترات الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان المبارك.

وفاجأ الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى الأمراض الصدرية؛ لتفقد قسم الطوارئ والعيادات المسائية والأقسام الداخلية بالمستشفى، وتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع وكيل الوزارة تواجد الفرق الطبية بأماكنها وتقديمها للخدمات الطبية للمرضى، واطمأن على تقديم كل سبل الرعاية للمرضى بالأقسام الداخلية بالمستشفى.

كما أكد وكيل الوزارة حسن معاملة المرضى واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى أثناء تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفى.

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