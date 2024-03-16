السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

في اجتماع طارئ.. "مياه دمياط" تضع خطة للتعامل مع التقلبات الجوية

مياه دمياط
مياه دمياط

عقد اللواء  مهندس أحمد ماهر شاهين  رئيس شركة    دمياط  لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا مع رؤساء القطاعات الفنية، لمتابعة ومراجعة خطة الطوارئ  والأزمات لمجابهة الأمطار ورفع حالة الطوارئ استعدادا  لمواجهة حالة التقلبات الجوية والأمطار، من خلال غرفة العمليات والتنسيق مع إدارة الخط الساخن  وإدارة الحركة والاستعداد لموجة الأمطار المتوقع سقوطها ابتداء من اليوم السبت وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.


 

تناول الاجتماع استعراض خرائط التنبؤات الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والمناطق المتوقع هطول أمطار بها وكميات الأمطار المتوقعة، مشددا على رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع مراكز الصيانة والشبكات، ومراجعة جاهزية كافة المعدات وسيارات الكسح والبدالات، والتأهب على مدار ٢٤ ساعة.


 

وأكد اللواء أحمد شاهين، تنفيذ خطة التمركز المعتمدة  وإعادة الانتشار طبقا للبلاغات الواردة في حالة تجمعات الأمطار، مشددا على ضرورة التنسيق بين مركز العمليات والطوارئ مع غرف الطوارئ المركزية بالشركة القابضة، مع متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا.
 

 

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