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توك شو

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسلات الأطفال

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسلات الأطفال.

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسلات الأطفال

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير  ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسلات الأطفال.

مسلسل نور والكوكب السعيد

بدأت أحداث الحلقة السابعة، بحديث يحيى مع أخته زهرة ورامي صديقهم والكائن الفضائي عن أن الطاقة السلبيىة في العالم يرى أنها تنخفض، ويعرض عليه رامي أماكن جديدة يخوض فيها مغامرات جديدة.

والمسلس تدور قصته حول الدعوة لعالم جديد خالٍ من العنف والكراهية والصراعات وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى للارتقاء بالذوق العام والفن الراقى الذى يمحو القبح والإسفاف من حياتنا.

مسلسل سر المسجد

وفي مسلسل «سر المسجد»، تمكن حبيبة من السيطرة على جهاز غلباوي وتهكيره بمساعدة والدها، ونجح سيف وأصدقائه في العثور على رمز من الرموز المفقودة للتطبيق، كما تحدث الشيخ صلاح عن فضل التطهر والذهاب للمسجد، وأكد لهم انه من المستحب التزين عند الذهاب للمسجد وارتداء أحسن الملابس، مع ضرورة الاهتمام من النظافة الشخصية لأن الذهاب للمسجد يعني الذهاب لرؤية الله عز وجل.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق، وبدأت، أحداث الحلقة حول تكاسل الأطفال عن الصلاة وكيف يمكن للآباء والأمهات التغلب على تلك المشكلة دون نهر الأبناء، وجعلهم يقبلون على الصلاة وخاصة في المساجد.

مسلسل يحيى وكنوز

وفي الحلقة السابعة من مسلسل «يحيى وكنوز»، تم اكتشاف لوحة الهزيمة التي تزور التاريخ المصري، وأراد أن يدفنها رئيس عصابة سارقي الهوية فضولي في مكان يصعب العثور عليها سوى في العصر الحديث، كما تم الحكم بالإعدام على يحيى وشقيقته كنوز والأستاذ فضولي بعد اتهامهم بالخيانة.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.

 

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