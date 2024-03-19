الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد تحسنًا عن أمس في الأحوال الجوية، متوقعة أن يشهد سقوط أمطار ولكن بكميات أقل من أمس، الذى كان ذروة التقلبات الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر  “ القناة الأولي”، أن الأمطار اليوم ستكون متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية، والتي من الممكن أن تكون رعدية أحيانا، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وهناك فرص لأمطار ضعيفة بالمحافظات الداخلية من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من مدن القناة.

ولفتت إلى أن مجمل الأمطار اليوم لا يؤثر على أى أعمال أنشطة يومية، لأن المنخفض الجوي الذى يتسبب بسقوط الأمطار يبدأ يتحرك إلى المنطقة الشرقية، لكن يستمر انخفاض درجات الحرارة، حيث إن اليوم العظمى على القاهرة الكبري تسجل 21 درجة.

وأشارت إلى أنه بداية من غدٍ ينتهي المنخفض الجوي الموجود ويحل محله امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، وتتلاشى فرص سقوط أمطار.

الأرصاد الأرصاد الجوية

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