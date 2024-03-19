الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الشهاوى: الحرب فى رمضان كانت ضمن خطة الخداع الاستراتيجى

محمد الشهاوي، رئيس
محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق

قال محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، إن ذكرى استرداد طابا تؤكد أن الدبلوماسية المصرية تنتصر، وأن طابا ملحمة وطنية وإرادة صلبة.

وأضاف الشهاوي، خلال لقائه عبر قناة “صدى البلد”، أن استرداد طابا كان بمثابة رسالة للعالم بأن مصر لن تفرط في أي شبر من أرضها مهما كانت الأسباب، مؤكدًا أن الجيش والشعب يدركان تمامًا مدى قدسية تراب وأرض مصر.

وشدد على أن الحرب في رمضان كانت من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي التي نجح فيها الجيش المصري، مؤكدًا أن مصر استردت أرضها وشرفها مرة أخرى.

وقال اللواء الشهاوي إن مصر استخدمت كل وسائل النضال لاسترداد كامل أرضها من العدو، معلقًا: "حرب الاستنزاف كان هدفها كسر حاجز الخوف بين الجنديين المصري والإسرائيلي ورفع روح الجنود المعنوية".

وتابع رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق أن الجيش المصري امتلك أفضل نوعية للجندي المقاتل في الحروب، منوهًا بأن استرداد طابا درس لاستخدام مصر قوتها الناعمة وخاصة الخبراء الدوليين الذين تولوا الدفاع عن حق مصر في استردادها بالقانون الدولي والأدلة والبراهين والخرائط.

أركان الحرب الكيميائية لدبلوماسية المصرية

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