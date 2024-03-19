أستاذة تغذية: الخضروات والفاكهة تحتوى على مضادات أكسدة للجسم

كشفت الدكتورة إيناس صبري الصعيدي، أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، عن أهم الأكلات التي ممكن أن تساعد على تنشيط الذاكرة والقدرات الذهنية في شهر رمضان 2024.

المراهقون يجب عليهم تناول البروتين بصورة كافية

وقالت "الصعيدي" خلال لقائها عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن مرحلة المراهقين مهمة جدًا لأنها خاصة بالنمو، وبالتالي يحتاج لتغذية سليمة، سواء في رمضان أو غيره، موضحة أنه بالنسبة للمراهقين فلابد من تناولهم للبروتين بصورة كافية، ومثل أي فئة عمرية فيجب البدء بتناول التمر خلال فترة الإفطار، لأنه يحتوي على سكريات أحادية مناسبة للجسم، والابتعاد عن تناول الطعام مباشرة حتي لا يحدث مشاكل في الجهاز الهضمي والمعدة.

ضرورة تناول البروتين الحيواني سواء كان دجاجًا أو لحومًا أو أسماكًا أو حتى بقوليات

وتابعت أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، أنه من المهم تناول البروتين الحيواني، سواء كان دجاجًا أو لحومًا أو أسماكًا أو حتى بقوليات، إضافة إلى تناول الخضروات والفاكهة، فهى مهمة جدًا لأنها تحتوي على مضادات أكسدة يحتاجها الجسم.