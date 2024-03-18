معهد التغذية القومى يوضح الإرشادات الصحية لصيام الأطفال فى شهر رمضان

كشف معهد التغذية القومي قسم التغذية الإكلينيكية، فى تقرير له عن الإرشادات الصحية لصيام الأطفال فى شهر رمضان، لافته إلى أن صيام الشهر كاملا مفروض على البالغ فقط، لافته إلى أنه يمكن البدء في تدريب الطفل على الصيام بشرط أن يكون الطفل بصحة جيدة لا يعاني من أمراض سوء التغذية أو أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى والسكرى أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض مناعية.

وقال المعهد إنه يجب تدريب الطفل على الصيام لمدد قصيرة ومن الأفضل أن نبدأ بصيام ساعات قليلة يوميا تبدأ من العصر وحتى آذان المغرب حتى يشعر الطفل بالفرحة عند إفطاره وسط الأسرة.

ونصح المعهد بضرورة مشاركة الأطفال في إعداد قائمة الطعام تشجعهم على تناول الطعام بشهية جيدة، وتجنب خروج الطفل أثناء الصيام مع ارتفاع درجة حرارة الجو، لافته إلى أنه في حالة ممارسة الطفل للتمارين الرياضية، فإما أن تكون مبكرة أو متأخرة بعد الإفطار بساعتين على الأقل مع تجنب التمارين الرياضية العنيفة أثناء ساعات الصيام.

وأكد معهد التغذية يجب أن يحصل الطفل على ساعات كافية من النوم، في حال شعور الطفل بالعطش الشديد أو الهبوط لابد من إنهاء الصيام فورا، لافته إلى من الضروري احتواء وجبتي السحور والإفطار على الألبان ومنتجاتها مثل الجبن والزبادي، لاحتياج جسم الطفل في هذه السن لعنصري الكالسيوم والبروتين لبناء الجسم والعظام والأسنان.

العصائر الطبيعية

وأوصت بتناول الطفل كمية كافية من السوائل خاصة الماء والعصائر الطبيعية بين الإفطار والسحور، وتجنب الإفراط في الحلويات والمشروبات الغازية والمعلبة واستبدالها بالفاكهة والعصائر الطبيعية، وجبات الطفل يجب أن تكون صحية متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية لصحة الطفل وبالسعرات المناسبة لعمره ومجهوده.

وقالت إنه يراعى حصول الطفل على 3 وجبات متوازنة (إفطار وسحور ووجبة بينهما على الأقل)، وينصح بتناول وجبات صحية بين الوجبات مثل الفول السوداني أو المكسرات أو الفاكهة.

أما بالنسبة لحلويات رمضان (كنافة - قطايف... الخ) يفضل تناولها بعد وجبة الإفطار ب 3 ساعات كوجبة خفيفة وليس في السحور حتى لا تسبب العطش للطفل في اليوم التالي مع مراعاة عدم الإفراط في تناولها، واستبدالها بالفاكهة قدر الإمكان. المشروبات الرمضانية الطبيعية قليلة السكر مثل ( شراب قمر الدين - الخروب - العرقسوس - التمر الهندي - الكركديه ( أفضل من المشروبات الغازية والجاهزة التي قد تسبب العطش والكثير من المشاكل الصحية.

سحور الأطفال

وفيما يتعلق بوجبة السحور: يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، ويراعى أن تكون الوجبة متوازنة وتحتوى على جميع العناصر الغذائية مع الاهتمام بتناول كمية مناسبة من البروتين كالفول المدمس والبيض والألبان ومنتجاتها وأهمها الزبادي كما يراعى تناول الخبز والخضروات مثل الخيار والخس وعدم إغفال تناول المياه. كما يجب تجنب الأطعمة المملحة أو المخللات أو الحلويات لتفادي الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.

وقالت إنه مابين الإفطار والسحور: يتناول الطفل 1-2 وجبة خفيفة متوازنة.

وفيما يتعلق بالإفطار: أكد معهد التغذية فإنه يعجل بالإفطار على عدد من التمرات مع الحليب أو اللبن الرائب أو عصير فاكهة طبيعي ثم تناول الشوربة الدافئة مع تجنب شرب الماء المثلج عند الإفطار لتفادى الإصابة بعسر الهضم.

ويجب أن تكون وجبة الإفطار متوازنة جذابة تحتوى على خمس ألوان مختلفة من الأطعمة وتلبي احتياجات الطفل من كافة العناصر الغذائية.