مؤتمر صحفي للصحة العالمية تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة السُّل 2024.. الأحد المقبل

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الأحد المقبل، مؤتمر صحفي إلكتروني حول الوقاية من السُّل وعلاجه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السُّل 2024.

يشارك في المؤتمر الصحفي كل من: الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور مارتن فان دن بوم، المستشار الإقليمي للبرنامج الإقليمي لمكافحة السُّل، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتورة لين سوسي، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسُّل والملاريا.

سرطان الأطفال

وفي سياق أخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يُشخَّص أكثر من 400 ألف طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين صفر و19 عامًا بالسرطان سنويًّا على مستوى العالم، وتُظهر أحدث تقديرات المرصد العالمي للسرطان لإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك نحو 36000 حالة إصابة جديدة بسرطان الأطفال و16500 وفاة في عام 2022.

وقالت إنه قد اجتمع في الأسبوع الماضي خبراءُ من كل بلدٍ وأرضٍ في الإقليم، إلى جانب شركاء دوليين، وزملاء في منظمة الصحة العالمية من المقر الرئيسي ومختلف المكاتب الإقليمية لتسريع وتيرة العمل لمكافحة سرطان الأطفال.

وكانت تلك المناسبة عبارةً عن حلقة عمل امتدت ليومين تحت عنوان «تمكين التقدم: تعزيز تنفيذ المبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية لسرطان الأطفال في إقليم شرق المتوسط».

وقالت إنه يضاف سرطان الأطفال إلى العبء المتزايد الناجم عن الأمراض في صفوف الأطفال في جميع أنحاء العالم، كما أن الأعداد الفعلية للحالات والوفيات أعلى بكثير من التقديرات.

وخلافًا للسرطان في مرحلة البلوغ، فإن العوامل التي تُسهم في الإصابة بالسرطان في مرحلة الطفولة لا تُفهَم على نحوٍ جيد، ولا يمكن الوقاية إلا من نسبة ضئيلة من أمراض سرطان الأطفال.