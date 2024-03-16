الصحة العالمية: نشعر بقلق بالغ إزاء خطة إسرائيل لشن هجوم برى على رفح

قال مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الإثنين، أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوجود خطة إسرائيلية للمضي قدما في هجوم بري على رفح.

وأكد أن الهجوم البري على مدينة رفح المكتظة بالسكان من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الوفيات والمعاناة مع اكتظاظ المرافق الصحية.

من جانبه، الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، قال إن جميع عمليات الإغاثة التي تدخل غزة غير مجدية في ظل استمرار حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات عبر معبر رفح وعرقلة دخولها من قِبل الاحتلال.

وأضاف ياغي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم كله يشاهد المآسي التي تحدث في قطاع غزة ولا يحرك ساكنًا ولا يقوم بأي إجراءات عملية لوقف هذا القتل، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة كارثي ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

الأونروا: أوضاع سكان قطاع غزة بائسة لدرجة نفاد أعلاف الحيوانات لاستخدامها كغذاء

وسبق، وقال المستشار الإعلامي عدنان أبوحسنة لوكالة الأونروا، اليوم السبت، إن أوضاع سكان قطاع غزة بائسة لدرجة نفاد أعلاف الحيوانات لاستخدامها كغذاء، لافتًا إلى أن المساعدات التي أنزلت جوًا على القطاع غير كافية ولا تصل لكل محتاجيها.

وأكد أبوحسنة، ضرورة إدخال الدقيق بصورة فورية وتوفير المياه الصالحة للشرب، مضيفًا: "الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة لا يفي بالمطلوب".

وتابع: "سوء التغذية أصبح يشكل ظاهرة خطيرة وبدأ ينتشر في جنوبي القطاع"، مردفًا: "نحن أمام كارثة كبرى تتمثل في نقص الغذاء في القطاع".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلنت، اليوم السبت، عن أن طفلًا واحدًا من بين كل 3 أطفال دون السنتين يعاني سوء التغذية الحاد في شمال غزة.

كما نبهت في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" من أن "سوء التغذية لدى الأطفال بات ينتشر بسرعة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة في القطاع الفلسطيني".