هيئة الدواء تقدم نصائح صحية للإفطار لمرضى السكر

قدمت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح لإفطار مرضى السكري بمناسبة شهر رمضان الكريم​، وذلك في تقرير رسمي لها.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة اتباع النصائح الآتية…

- تقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات صغيرة الحجم، حيث تشمل: كوب ماء وحبات التمر ومقبلات والوجبة الرئيسية.​

- ابدأ وجبة الإفطار بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.​

- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.​

- تجنب الأغذية الدسمة والغنية بالدهون والمقالي.​



- اشرب كمية كافية من المياه.​

- ابتعد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية.​

- استبدل العصائر بالفواكه.​

- تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلًا عن البسيطة، كالخبز الأسمر بدلًا من الأبيض.​

التثقيف الدوائي لمرضى السكر

​وفي السياق، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ويبينار تدريبي عن مبادئ التثقيف الدوائي لمرضى السكر.

ويهدف الويبينار إلى تعريف صيادلة المجتمع بمبادئ التثقيف الدوائي لمرضى السكر ومتابعة مرضى السكر واستخدام الأدوية في رمضان.



وقالت إنه من المقرر انعقاد الويبينار يوم الخميس الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٤ عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافته إلى أن الويبينار التدريبي مقدم إلى صيادلة المجتمع.

وأشارت إلى أن الويبينار التدريبي يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر والنصف مساءً، كما أن آخر موعد للاشتراك للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٤.