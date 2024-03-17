الأحد 17 مارس 2024
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مصر

الصحة يستقبل ممثلى الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية لبحث سبل التعاون

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع ممثلي الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، لمناقشة سبل التعاون في إنشاء مركز تدريب دائم لجراحات الأوعية الدموية، داخل أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة وبحث سبل التعاون والشراكة بين وزارة الصحة والسكان، والجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، من خلال الاستعانة بالإمكانيات والمعامل والتجهيزات الموجودة داخل أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، من أجل إقامة مركز تدريبي دائم متخصص في جراحات الأوعية الدموية والتداخلية، مزود بمعامل محاكاة، بحيث يتم تدريب الأطباء من مختلف التخصصات الطبية والجراحية، على أساسيات جراحات الأوعية الدموية، بما يضمن إنقاذ حياة المرضى في حالات الطوارئ.

 

المركز التدريبي التخصصي

ولفت «عبدالغفار» إلى أن هذا المركز التدريبي التخصصي سيكون بمثابة المركز الأول من نوعه في إفريقيا، والرابع عالميًا بعد المركز المتواجد في مدينة هامبورج بألمانيا، ومركزي أريزونا وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا المركز سيقوم بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة بما يعود بالنفع على الأطباء في الزمالة المصرية والبورد المصري، والبورد العربي، وكذلك الأطباء من الدول الإفريقية الراغبة في الحصول على التدريب العملي في هذا التخصص النادر، حيث أشاد ممثلو الجمعية بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، كونها المركز التدريبي الوحيد الذي يضم فندقًا يستضيف المتدربين من كل محافظات الجمهورية والمنطقة العربية.

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حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة سحر فرج، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، ومن جانب الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية الأسبق وأستاذ جراحة الأوعية الدموية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، واللواء طبيب عصام القاضي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور شريف عمر الكرداوي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية وسكرتير الجمعية، واللواء طبيب تامر فكري، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، وأمين صندوق الجمعية.

الصحة الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية سبل التعاون جراحة الأوعية الدموية مركز تدريبي معامل محاكاة

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