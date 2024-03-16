وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى هرمل ويوجه بتخصيص قسم متكامل لعمليات زرع النخاع

تفقد وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مشروع تطوير مستشفى هرمل (أورام دار السلام سابقًا)، وذلك ضمن جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على التصميم المقترح لمبنى المستشفى الحالي، ومبنى التوسعة الجديد، حيث تتضمن خطة التطوير رفع كفاءة المبنى القديم بالكامل والذي يتكون من 6 طوابق ويقع على مساحة 24 ألف و700 متر مربع، فضلًا عن إنشاء مبنى مجاور جديد.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي الحالي والمستهدف للمستشفى، لافتًا إلى أن خطة التطوير تستهدف زيادة إجمالي عدد الأسرة من 154 سرير إلى 226 سرير، وزيادة أسرة الطوارئ إلى 10 أسرة بدلًا من 6، وزيادة عدد العيادات الخارجية إلى 60 عيادة بدلا من 16، وزيادة عدد كراسي العلاج الكيماوي إلى 160 كرسي بدلًا من 20، وزيادة غرف العمليات إلى 9 غرف عمليات كبرى، بدلًا من 4 غرف.

تجميع كافة خدمات الأشعة في مبنى واحد متكام

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير حرص على تفقد المبنى القديم الذي يجري تطويره بالكامل، لمتابعة الأعمال على أرض الواقع، موجهًا بتجميع كافة خدمات الأشعة في مبنى واحد متكامل.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتخصيص قسم متكامل في المبنى القديم بعد رفع كفاءته وتطويره لعمليات زرع النخاع، بما يضمن التوسع في تقديم خدمات ذات جودة للمرضى، موضحًا أن المستشفى يضم 14 سرير للعمليات الخاصة بزرع النخاع.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير استكمل جولته بتفقد الأرض المخصصة لإنشاء المبنى الجديد بجوار المستشفى، حيث اطلع على التصميم المقترح للواجهات الخاصة بالمبنى، وتابع الأعمال الإنشائية.

واستطرد «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية مستشفى هرمل في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام، مشددًا على أهمية الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير والإنشاء الجديد، في أسرع مدة زمنية لرفع السعة الاستيعابية وتوفير أحدث أجهزة الفحص والتشخيص والعلاج، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية، بما يضمن تخفيف عبء المرض عن المواطن المصري.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، والدكتورة ريم عماد، مدير المستشفى.