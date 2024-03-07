وزير الصحة يبحث مع «بايو كوبا فارما» التعاون في تطوير صناعة اللقاحات

تفقد وزير الصحة والسكان، ونظيره الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، شركة بايو كوبا فارما Biocubafarma، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتورة مايدا موري بيريز.

كما تأتي زيارة وزير الصحة والسكان، إلى دولة كوبا في إطار دعم التعاون، والبحث عن فرص واعدة للاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل القومي المصري، بالشراكة مع مختلف دول العالم، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه عقب انتهاء جولة الدكتور خالد عبدالغفار، في الشركة، تم عقد اجتماع مع وزير الصحة العامة الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، ومسئولي الشركة، بحث خلاله فرص التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية والبحوث الصيدلانية.

نقل التكنولوجيا والمشاركة في بناء القدرات بمجال إنتاج اللقاحات

وأضاف «عبدالغفار» أن الدكتور خالد عبدالغفار، أشاد بجودة المنتجات الصيدلانية الكوبية، بما في ذلك اللقاحات، والأدوية والمستلزمات الطبية، حيث بحث مع الجانب الكوبي نقل التكنولوجيا والمشاركة في بناء القدرات بمجال إنتاج اللقاحات وتوزيعها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث فرص الاستثمار المحتملة في مجال تطوير صناعة اللقاحات، من خلال التعاون مع الشركة والعديد من الجهات المعنية في دولة كوبا.

يذكر أن شركة «بايو كوبا فارما» تعد أحد القاطرات التي تقود جهود دولة كوبا، نحو تصنيع الأدوية ومستلزمات التشخيص والمعدات الطبية، كما تعمل كبوابة للشركاء المحتملين والمستثمرين المهتمين بالوصول إلى موارد الأدوية الحيوية الواسعة التي تقدمها كوبا.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أطلقت قافلة طبية على مدار 4 أيام، بمحافظات (أسيوط، مطروح، الغربية)، وذلك بداية من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، وتسهيل وإتاحة الوصول إليها، وتعزيز صحة ورفاهية