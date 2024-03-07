الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": الجوع وصل لمستويات كارثية.. أطفال غزة فى خطر

غزة
غزة

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، من أن الأطفال الذين نجوا من القصف في غزة، قد لا تكتب لهم النجاة من المجاعة، مع تزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال في القطاع بحسب تقارير.

ونشر "غيبريسوس"، عبر حساباته، على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، شهادة بالفيديو للدكتور عماد دردونة، الطبيب بوحدة الأطفال داخل مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وقال "دردونة": "يلعب سوء التغذية دورا كبيرا في عدد الأطفال الذين يأتون إلينا وعدد الوفيات".

شهادة الأطباء 

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وقال "دردونة"، إن الأطباء في مستشفاه لا يستطيعون علاج 50% إلى 60% من حالات سوء التغذية التي يتلقونها، مضيفاً أن ملاذهم الوحيد هو تزويد الأطفال بمحلول ملحي أو سكري.

وفي الأخير، توفي ما لا يقل عن 20 شخصًا بسبب سوء التغذية والجفاف منذ بدء الحرب في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وقالت وزارة الصحة إن من بين المتوفين 15 طفلًا.

وحذر جيمي ماكغولدريك، منسق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والذي عاد لتوه من رحلة استغرقت يومين إلى غزة، من أن الجوع وصل إلى "مستويات كارثية".

وقال ماكغولدريك في مؤتمر صحفي: "الأطفال يموتون من الجوع"، مشيرًا إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على توصيل المواد الغذائية لها تأثير ضار على الحياة اليومية للأطفال.


ويواجه الفلسطينيون في غزة أزمة جوع
إن جميع سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية. ومنذ ديسمبر، يعاني ما يقرب من 200 ألف شخص إضافي من مستويات كارثية من الجوع، وهي فئة تضم الآن أكثر من ربع السكان، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.
 

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