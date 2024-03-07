الهلال الأحمر: 30 ألف وجبة إفطار وسحور للأسر النازحة فى غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن إنشاء مطبخ إنساني في مركز الإمداد الغذائي لدعم غزة، والذي أصبح جاهزًا لفتح أبوابه وبدء التشغيل لتوفير 30 ألف وجبة إفطار وسحور للأسر النازحة بقطاع غزة، وذلك من خلال مجموعة من متطوعي الهلال الذين يعملون ليلًا ونهارًا لتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أن المطبخ ينطلق من مدينة الشيخ زويد، حاملًا رسالة إنسانية نبيلة ليست فقط إطعامًا ولكن لإسعاد القلوب، وتقديم يد العون في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وقالت: "مع كل وجبة ساخنة، نُرسل رسالة مفادها: لستم وحدكم، ونحن معكم حتى نُعبر بكم هذه الأزمة".

وأضافت أنه ضمن الاستجابات التي يقوم بها الهلال داخل قطاع غزة نفذ المتطوعون أنشطة ترفيهية للأطفال داخل مخيم خان يونس 2، وذلك بالتنسيق والشراكة مع الهلال الأحمر الفلسطيني، لافتة إلى أن الأنشطة تستهدف العمل على تحسين الحالة النفسية للأطفال والعمل على تقليل الأثر الناجم من الأحداث التي عاصرها الأطفال خلال الفترات الماضية.

وأعلنت الجمعية عن تجهيز مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة رقم 2، مؤكدة أنه جارٍ العمل على توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمقيمين بالمخيم.